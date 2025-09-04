Ex-atriz da Globo é encontrada em situação de abandono em Porto Alegre: “Estava com muita fome”

Publicada em 04/09/2025 às 10h21
A atriz Rejane Schumann, conhecida por sua trajetória no audiovisual brasileiro e ex-contratada da Rede Globo, foi encontrada em condições precárias na última quarta-feira (3), em Porto Alegre. O resgate aconteceu após um chamado de maus-tratos a animais, atendido pela Polícia Civil, mas a situação da artista acabou chamando ainda mais atenção. Com informações do IG Gente.
Segundo a ativista Deise Falci, que participou da ocorrência, o cenário encontrado era de forte abandono. “O forte odor de urina se sentia da rua. Dentro do apartamento havia muita sujeira, xixi e fezes dos cães. Ela não tinha absolutamente nenhum produto de limpeza”, relatou.
Deise explicou que, embora os animais tivessem ração, a geladeira da atriz estava completamente vazia e não havia sequer água potável no local. “Ela estava com muita fome, mas os animais tinham comida. Ela não tinha nada”, contou.
A ativista também afirmou que Rejane vive sozinha, sem familiares próximos, e apresenta sinais de início de demência. “Ela é uma senhora muito inteligente, conversa bem, mas tem momentos de confusão. Acredito que um grupo de ajuda será fundamental para que ela se recupere”, acrescentou.
A situação mobilizou voluntários que buscam organizar uma rede de apoio para auxiliar a atriz, incluindo arrecadação de recursos, ajuda com contas e cuidados básicos de saúde.
