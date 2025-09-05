Entre boatos de romance, Vini Jr. curte foto quente de Virginia Fonseca
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 05/09/2025 às 09h10
Virginia Fonseca, de 26 anos, movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (4) ao publicar registros de biquíni feitos durante sua viagem à Espanha. As imagens chamaram a atenção dos seguidores e também de Vini Jr., atacante do Real Madrid, que deixou sua curtida na postagem. Com informações da IstoÉ Gente.

A apresentadora do Sabadou (SBT) usou a legenda “Cabou milho, cabou pipoca. Hora de dar tchau”, sugerindo que a viagem está chegando ao fim.

Em meio a especulações de affair com o jogador, Virgínia aproveitou passeios turísticos ao lado de amigos, incluindo visita ao estádio e ao museu do Real Madrid, clube defendido pelo craque.

Os rumores de romance entre a influenciadora e Vini Jr. ganharam força após ela ter sido vista na festa de aniversário de 25 anos do atleta, realizada em julho.

 

