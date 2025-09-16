“E precisa mesmo de pai?”: Ludmilla homenageia filha Zuri em show
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 16/09/2025 às 09h50
Ludmilla usou sua apresentação no The Town, no domingo (14), para homenagear a filha Zuri, que completou quatro meses na data do espetáculo. Durante o show, foi exibido um vídeo no qual a cantora abordou o tema do abandono paterno no Brasil. Com informações do O Dia.

No material, também divulgado nas redes sociais, a artista comentou sobre as perguntas frequentes a respeito da paternidade da filha. “Sempre que perguntam sobre o pai da Zuri, eu penso ‘e precisa mesmo de pai?’”, disse, ressaltando que a criança é fruto de sua relação com Brunna Gonçalves.

Além da dedicatória à filha, Ludmilla ampliou a homenagem a mulheres que criam seus filhos sem a presença paterna. Ela afirmou que a apresentação também era para “todas as mães que na ausência de um homem, transbordaram afeto”.

