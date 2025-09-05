“Depois eu te conto”: Galisteu desvia de pergunta picante sobre Roberto Justus

Publicada em 05/09/2025 às 09h05
Adriane Galisteu participou do 14º episódio da nona temporada do Lady Night, apresentado por Tatá Werneck no Multishow, e chamou atenção ao desviar de perguntas envolvendo o ex-marido, Roberto Justus. Com informações do UAI
A apresentadora de A Fazenda foi submetida ao tradicional detector de mentiras do programa, onde a maioria de suas respostas apareceu como verdadeiras. Entre risadas, Tatá lançou uma questão mais ousada: “Roberto Justus é bom de cama?”. Galisteu, no entanto, evitou se aprofundar: “Depois eu te conto. Imagina que eu vou expor uma pessoa sendo muito bem casada e falar da relação? Nunca faria isso. Não tem a ver com o fato de ele ser ou não ser”.
Tatá reagiu com humor: “É verdade. Já deu para entender, porque se ele fosse, você falaria: ‘muito, com todo o respeito’”.
Ainda no bate-papo, a humorista perguntou se Galisteu já havia se relacionado com mulheres. Novamente, a convidada preferiu não comentar. “Tatá, não posso falar sobre esse assunto”, respondeu, rindo.
O relacionamento entre Adriane Galisteu e Roberto Justus começou em 1998, mas terminou no ano seguinte por incompatibilidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!