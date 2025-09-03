Demi Moore fala sobre saúde de Bruce Willis: “É difícil ver alguém mudar dessa forma”

Publicada em 03/09/2025 às 10h12
A atriz Demi Moore, 62 anos, fez um emocionante depoimento sobre o atual estado de saúde do ex-marido, Bruce Willis, 70, diagnosticado com demência frontotemporal (FTD). A declaração foi dada durante participação no The Oprah Podcast, apresentado por Oprah Winfrey, nesta terça-feira (2). Com informações do IG Gente.
Moore contou que lidar com a doença do ator não é simples. “É difícil ver alguém tão vibrante e forte mudar dessa forma. Mas é importante encontrar a pessoa onde ela está, sem esperar que seja quem era ou quem você gostaria que fosse. Quando você faz isso, há uma doçura e algo terno e amoroso”, afirmou.
A atriz destacou ainda a importância de permanecer presente. “Se você ficar revivendo o que foi perdido, só cria ansiedade e tristeza. Quando permanece no agora, ainda há muito dele ali. Talvez não seja verbal, mas é belo dentro das possibilidades”, disse.
Indicada ao Oscar 2025 pelo filme de terror “A Substância”, Moore também ressaltou o papel da atual esposa de Willis, Emma Heming Willis, nos cuidados com o ator. Ela elogiou o livro de Emma, “The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path”, no qual a modelo fala sobre os desafios de ser cuidadora.
“Muita coisa caiu sobre Emma para organizar tudo. O mais bonito é que ela reconhece que os cuidadores precisam cuidar de si mesmos. Tenho muita compaixão por Emma. Ninguém poderia prever para onde isso iria. Ela fez um trabalho magistral, enfrentando com coragem e medo. Acredito que este livro ajudará muitas pessoas em situações semelhantes”, afirmou Moore.
