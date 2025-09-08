Datena acusa SBT de censurar entrevista com Fernando Haddad: “Não me deixaram fazer”

Publicada em 08/09/2025 às 13h58
O apresentador José Luiz Datena acusou o SBT de ter vetado uma entrevista que faria com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), quando ainda trabalhava na emissora. Segundo ele, a direção da empresa barrou a conversa pelo fato de o político estar vinculado ao Partido dos Trabalhadores. Com informações do Terra.
Atualmente na RedeTV!, Datena enfim realizou a entrevista com Haddad e aproveitou a ocasião para criticar seu antigo empregador. “Muito obrigado ao Haddad pela entrevista, não ficou só na parte econômica, foi muito produtiva, teve repercussão”, disse. Na sequência, comparou: “Eu fui fazer uma entrevista com o Haddad e não me deixaram fazer. ‘Ah não, porque o Haddad é do PT’. Aí entrevistam o Lula, não dá para entender”.
O jornalista revelou ainda que, na época, chegou a ser retirado de um avião já pronto para cumprir a agenda. “Os caras me tiraram de dentro do avião. Isso não contei, mas estou contando agora. De repente entrevistam o Lula. Vai entender como é que é o negócio. Eu não ia contar isso, nunca ia contar isso porque eu não gosto de contar essas coisas. Mas também não sou cofre para ficar guardando, não”, afirmou.
Quando o episódio ocorreu, em fevereiro deste ano, Datena justificou ao público do SBT que a entrevista não havia acontecido por conta de um “problema de agenda” do ministro.
