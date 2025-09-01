Corrida Setembro Cinza reúne sociedade em atividade voltada a saúde, educação ambiental e esporte

Publicada em 01/09/2025 às 14h00
Para promover a conscientização sobre prevenção e o combate às queimadas no estado, o governo de Rondônia promoveu no domingo (31), a 1ª Corrida Setembro Cinza – Pela Floresta Viva. A ação realizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), ocorreu no Espaço Alternativo de Porto Velho, reunindo cerca de 400 participantes, envolvendo saúde, educação ambiental e esporte.
A corrida integra a programação oficial do Setembro Cinza, campanha estadual que tem como objetivo conscientizar a população sobre os impactos das queimadas no meio ambiente e na saúde pública. O evento reuniu servidores públicos, estudantes, instituições parceiras e a comunidade em geral em uma ação coletiva de valorização da vida e promoção da sustentabilidade.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação da sociedade em ações de conscientização ambiental e valorização da vida é fundamental. “Eventos como esse mostram a força da união entre o governo e a população na defesa do meio ambiente. Ao promover a conscientização sobre os impactos das queimadas, também incentivamos hábitos saudáveis e o cuidado com a nossa saúde”, salientou.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SOLIDARIEDADE
Além da atividade esportiva, a programação ofereceu uma série de ações educativas, como exposições de materiais informativos, distribuição de mudas nativas e apresentações culturais. A iniciativa reforçou a importância da participação social no combate às queimadas e na preservação dos recursos naturais, fortalecendo o engajamento da sociedade em práticas mais conscientes e responsáveis. A inscrição para participar da corrida foi feita mediante a entrega de um alimento não perecível e, todos os itens arrecadados serão destinados à montagem de cestas básicas, que serão entregues em outubro, durante as comemorações do Dia das Crianças.
Além da corrida, a ação promoveu a entrega de mudas de plantas nativas
Segundo o coordenador de educação ambiental da Sedam, Leandro de Oliveira Almeida, o evento é uma ação integrada que alia educação ambiental, responsabilidade social e mobilização comunitária. “A Corrida Setembro Cinza vai além do incentivo à prática esportiva, ela se consolida como uma ferramenta estratégica de sensibilização ambiental, promovendo conhecimento por meio das ações educativas e fortalecendo o engajamento da sociedade em torno da preservação dos recursos naturais. A solidariedade também teve um papel central, com a arrecadação de alimentos, demonstrando que é possível unir esporte, educação e cidadania em uma única iniciativa”, disse.
Ao comentar sobre a 1ª Corrida Setembro Cinza – Pela Floresta Viva, o secretário da Sedam, Marco Antônio Lagos, ressaltou a relevância da iniciativa como instrumento de mobilização social e ambiental. “A corrida simboliza nosso compromisso em unir forças com a sociedade na luta contra as queimadas. Mais do que um evento esportivo, ela representa uma oportunidade de promover educação ambiental, saúde e conscientização coletiva.”
Fotos: Milton Castelo
