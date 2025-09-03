Charlie Sheen revela como mantém sobriedade: “Calafrios de vergonha”

Publicada em 03/09/2025 às 09h58
O ator Charlie Sheen, 59 anos, famoso pelo papel na série “Two and a Half Men”, abriu o coração sobre sua jornada de sobriedade e as estratégias que adota para se manter longe do álcool e das drogas. Em entrevista à revista People, publicada nesta terça-feira (2), ele contou que abandonou o consumo de substâncias em 2017, ano em que também se afastou de produções audiovisuais. Com informações da IstoÉ Gente.
Segundo Sheen, a principal ferramenta para resistir às recaídas é relembrar seus piores momentos. “Mantenho uma lista mental das piores, mais vergonhosas coisas que já fiz, e consigo olhar para isso na minha mente se me der vontade de beber”, relatou. O ator destacou que ainda enfrenta o que chama de “calafrios de vergonha”, lembranças amargas das consequências de suas escolhas passadas.
A rotina atual do astro, que já viveu anos marcados por festas e escândalos, é bem mais tranquila: encontros com amigos para um café, visitas aos pais e tempo dedicado à escrita. Essa nova fase resultou no livro “The Book of Sheen”, que será lançado no dia 9 de setembro e promete trazer relatos francos sobre sua trajetória.
“Grande parte dos meus 50 anos foi dedicada a pedir desculpas às pessoas que feri. Não quis escrever de um lugar de vítima, porque não fui. Assumo tudo o que fiz. É apenas eu, finalmente contando as histórias como realmente aconteceram. As que consigo lembrar, pelo menos”, declarou.
Sheen foi demitido de “Two and a Half Men” em 2011 por problemas relacionados ao uso de drogas. Só em 2017 conseguiu se manter completamente sóbrio. Hoje, pai de cinco filhos e já avô, ele afirma que sua família é a principal motivação para seguir limpo.
