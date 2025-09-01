Cerca de 60 pessoas participaram do Workshop oferecido pela FFER e CBF

Publicada em 01/09/2025 às 14h10
Foram dois dias de qualificação profissional sobre treinamentos de futebol, com foco na iniciação esportiva, categorias de base, no Workshop realizado no último fim de semana em Porto Velho. O Evento é fruto da parceria entre a Federação de Futebol do Estado de Rondônia e a CBF Academy. O primeiro dia de atividades foi na Escola do Legislativo, com o aprendizado teórico para cerca de 60 pessoas, entre técnicos do futebol profissional, professores de escolinhas, profissionais de imprensa, educadores físicos entre outros, todos em busca de conhecimento. O preparador de goleiros Fernando Dida foi um deles, ele veio de Rolim de Moura participar das atividades, "a gente nunca sabe de tudo, então aproveitei essa oportunidade que a federação e a cbf ta ofertando pra gente, aqui vim em busca de conhecimentos também conheci pessoas outros profissionais e com certeza volta pra minha cidade com muito aprendizado, aproveito pra agradecer a FFER e a CBF por essa oportunidade.
Os dois dias de aprendizado foram totalmente gratuitos, no segundo dia, eles foram para pratica no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, atento às atividades o Eduardo presidente do Atlético Rondoniense deseja seguir um caminho de muitas oportunidade de conhecimento pra colocar o time em competições oficiais da FFER nas categorias de base, "temos um ano de fundação, aproveitei essa oportunidade pra conhecer muita gente boa, profissionais que fazem muito pelo futebol aqui em Rondônia e queremos seguir esse caminho, aprendendo se qualificando pra no futuro o Atlético Rondoniense possa disputar as competições oficiais da FFER no futuro bem próximo" citou Eduardo Leite presidente do Atlético Rondoniense.
O Workshop sobre treinamentos de futebol foi a primeira atividade oficial no recém inaugurado Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, mas o CD ainda deve receber muitos eventos de qualificação, "é muito bom ver aqui 50 60 pessoas participando do workshop, fico feliz porque daqui a pra frente teremos muitas oportunidades de aprendizado pra Rondônia, começando com esse workshop com pessoas de várias regiões do Estado, teremos ainda o curso para os árbitros e de licença pra técnicos, então trazendo qualificação oportunizando conhecimento pra todos pra gente crescer e conquistar juntos", frisou Bruno Costa, diretor executivo de futebol da CBF.
O instrutor Gibsom Moreira foi quem ministrou as atividades, ele garante que todos aproveitaram muito bem as atividades e com certeza daqui pra frente terão novas atitudes no dia a dia da vida esportiva, "então cara to muito feliz porque fui bem recebido aqui em Porto Velho, o pessoal aproveitou bastante, participando, expondo suas experiências e com certeza daqui pra frente vão aplicar o que há de mais atual nos treinamentos de futebol, principalmente com a garotada das categorias de base na iniciação esportiva" afirmou Gibsom Moreira, instrutor da CBF Academy.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!