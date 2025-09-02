Cacau Protásio fala sobre fase solteira: “Preciso desse tempo para me equilibrar”

Publicada em 02/09/2025 às 14h27
A atriz Cacau Protásio abriu o coração em entrevista à revista Marie Claire sobre sua vida amorosa e o momento atual após o fim do namoro com o mecânico industrial Luan Pedro. Aos 49 anos, ela contou que a fase solteira tem servido para reflexões pessoais e valorização da própria companhia. Com informações da Revista Caras
“Amo namorar, estar casada, e ainda penso em me casar mais uma vez, e espero que seja para sempre. Mas, por enquanto, estou cuidando de mim, trabalhando muito”, declarou. A artista acrescentou que pretende aproveitar o período para viajar, passear e curtir a vida com amigos. “Preciso desse tempo para me refazer, para me equilibrar”, disse.
Cacau destacou ainda que os momentos sozinha têm sido de autoconhecimento. “É sempre um momento de grandes descobertas. A grande verdade é que precisamos ser felizes sozinhos para depois sermos felizes também na companhia do outro. Tenho trabalhado muito isso na terapia”, completou.
A atriz assumiu o relacionamento com Luan Pedro em janeiro, durante participação no programa Mais Você, e na ocasião celebrou a nova fase da vida amorosa após um casamento de quase 13 anos. Em junho, o então companheiro chegou a homenageá-la publicamente em seu aniversário. O namoro, no entanto, chegou ao fim meses depois.
Antes disso, Cacau foi casada por 12 anos com o fotógrafo Jamerson Andrade, união encerrada em setembro de 2023. Na época, ela afirmou que a separação foi marcada pelo respeito e pelo desejo de preservar a amizade construída ao longo dos anos.
