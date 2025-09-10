Brasil perde; Copa do Brasil vai pegar fogo; Tabelinha tem motocross e torneio de malha

Publicada em 10/09/2025 às 08h10
Brasil perde, mas vai à Copa de 2026. Copa Betano do Brasil vai pegar fogo. No Tabelinha, motocross e torneio de malha são destaques.
Brasil perde na altitude e Bolívia garante repescagem. Bahia pronto para decisão com o Fluminense pela Copa do Brasil, trio GYM reforça Corinthians, já o Cruzeiro mantém mistério antes do clássico, o Vasco inscreve seus reforços, mas dupla deve começar no banco contra o Botafogo.
Eliminatórias - Na última rodada das Eliminatórias da Copa 2026, o Brasil foi derrotado pela Bolívia por 1 a 0 em El Alto, a 4.100 metros de altitude. Já classificada, a Seleção entrou com time alternativo e sofreu sua primeira derrota sob comando de Ancelotti, terminando em quinto lugar com 28 pontos. A vitória garantiu aos bolivianos a vaga na repescagem, algo que não acontecia desde 1994. A Venezuela, que sonhava com a inédita classificação, perdeu para a Colômbia e ficou de fora do Mundial.
Copa do Brasil - O Bahia está preparado para o duelo decisivo contra o Fluminense hoje (10), às 19h, no Maracanã, pelas quartas da Copa do Brasil. O Esquadrão joga pelo empate, após vencer por 1 a 0 na ida. Rogério Ceni terá força máxima, mas a presença de Jean Lucas ainda é incerta por estar com a Seleção. Luiz Gustavo e mais seis atletas seguem fora. O Tricolor carioca precisa vencer por dois gols para avançar direto; vitória simples leva a decisão para os pênaltis.
O Corinthians terá força máxima no duelo decisivo contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira (10), pela volta das quartas da Copa do Brasil. Yuri Alberto, Garro e Memphis Depay voltam a atuar juntos, algo que só ocorreu nove vezes em 2025. O retrospecto anima: 74% de aproveitamento com o trio em campo. Dorival Júnior já os utilizou nas oitavas, garantindo duas vitórias. Após vencer a ida por 1 a 0, fora de casa, o Timão joga pelo empate para avançar à semifinal.
O Cruzeiro adota sigilo total na preparação para o decisivo clássico contra o Atlético-MG, na quinta-feira (11), às 19h30, no Mineirão, pelas quartas da Copa do Brasil. As principais dúvidas são Kaio Jorge, Matheus Pereira e Wanderson, que tratam de problemas físicos, mas sem lesões graves. A maior incerteza é Kaio, ainda em recuperação. Caso não jogue, Gabigol deve ser o substituto. A Raposa aposta no mistério para surpreender o rival e buscar a vaga na semifinal.
O Vasco terá novidades no clássico decisivo da Copa do Brasil contra o Botafogo: Robert Renan e Matheus França estão regularizados e à disposição de Diniz. Porém, a tendência é que a dupla inicie no banco no duelo desta quinta-feira, no Nilton Santos. O técnico aposta na manutenção dos titulares, que vivem bom momento, e demonstra cautela com os reforços, que chegam de longos períodos sem ritmo. A expectativa da torcida é grande, mas os dois devem ganhar espaço apenas ao longo da temporada.
Tabelinha Rondoniense
Machadinho do Oeste recebe Estadual de Motocross e Festival Garota Cachoeira 2025. Pacarana sedia 1º Torneio de Malha no domingo.
Motocross - Nos dias 13 e 14 deste mês de setembro, Machadinho do Oeste será palco da 6ª etapa do Estadual de Motocross, reunindo pilotos de vários estados e países vizinhos. Serão mais de R$ 30 mil em prêmios, com categorias que vão do Mirim ao Força Livre. O evento terá, ainda, o Festival Garota Cachoeira 2025, com desfile e shows nacionais. A entrada é gratuita e a programação acontecerá na Cachoeira São José.
Malha - O distrito de Pacarana, em Espigão do Oeste, recebe no domingo (14) o 1º Torneio de Malha. A disputa ocorrerá na Lanchonete Dionão Lanches, a partir das 14h. As inscrições seguem abertas até antes do início da competição. O esporte, parecido com a bocha, desafia os participantes a derrubar um pino com discos metálicos. A premiação para os vencedores será de R$ 500.
