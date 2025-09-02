Ator desabafa após rumores com Wanessa Camargo: “Preço muito grande”

Publicada em 02/09/2025 às 14h07
O ator Allan Souza Lima quebrou o silêncio sobre os boatos de um suposto romance com Wanessa Camargo, sua parceira no quadro Dança dos Famosos. Em interação com fãs nas redes sociais, ele falou sobre os desafios de viver sob os holofotes e destacou os limites entre exposição e invasão de privacidade. Com informações do Terra.
“Estou há mais de 20 anos nessa vida, já vi de tudo, ou quase tudo, já passei por algumas coisas também. Acho que existe uma diferença entre falta de privacidade e invasão de privacidade. Nós, artistas, que trabalhamos com o palco, vivemos constantemente na falta de privacidade e temos que saber lidar com isso”, disse Allan.
O ator reconheceu, no entanto, que nem sempre é simples lidar com a pressão da fama. “Mas invasão, cabe a nós decidirmos se aceitamos ou não. Eu sempre tento manter essa linha tênue. É muito legal te reconhecerem na rua, admirarem seu trabalho, mas também tem um preço muito grande que às vezes prefiro manter o meu silêncio”, completou.
Os comentários surgem em meio à repercussão de um episódio recente, quando Wanessa negou qualquer envolvimento amoroso com Allan. Após a confusão em uma festa do elenco, que envolveu Dado Dolabella e o cantor Luan Pereira, a cantora ressaltou que o ator apenas a apoiou. “O Allan Souza, que também é meu companheiro no Dança dos Famosos, assim como outros, me deram apoio, vendo que eu estava bem abalada, junto com a Leandra, minha produtora, e o WD, me levaram até o hotel e me deram suporte emocional. Foi apenas isso”, explicou.
