Atletas de Pimenta Bueno brilham no 17º campeonato de Judô em Alta Floresta

A cidade de Pimenta Bueno foi destaque no 17º Campeonato de Judô, realizado neste fim de semana em Alta Floresta. A participação foi viabilizada pela parceria da Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da AMPIB- Autarquia Municipal de Esporte e Cultura, com a APIJ – Associação Pimentense de Judô, através do projeto Caminho Suave(guiada pelo Professor Alex Tenório)
No total, 18 atletas representaram o município e mostraram excelente desempenho nos tatames, conquistando 15 medalhas:
João Miguel Neupomusceno: Medalhista de Ouro
Bernardo Henrique: Medalhista de Ouro
Yasmin Vitória Bellotto: Medalhista de Ouro
Davi Monteiro: Medalhista de Ouro
João Gabriel Rodrigues: Medalhista de Ouro
Ian Dante: Medalhista de Ouro
Vitor André: Medalhista de Ouro
Mateus Henrique: Medalhista de Ouro
Anthony Gabriel Andreato: Medalhista de Prata
Matheus Gabriel Espinele: Medalhista de Prata
João Vitor Akamine: Medalhista de Bronze
Arthur Eduardo Andreato: Medalhista de Bronze
Nicollas Felipe: Medalhista de Bronze
Paloma Araújo: Medalhista de Bronze
Thayla Yonara: Medalhista de Bronze
Jean Uriel: Medalhista de Bronze
Os resultados refletem o trabalho sério desenvolvido no judô pimentense, incentivando crianças e jovens a seguirem no esporte com disciplina, respeito e dedicação.
A Prefeitura de Pimenta Bueno parabeniza todos os atletas, técnicos e familiares envolvidos nesse importante momento, reforçando o compromisso de seguir apoiando iniciativas esportivas que transformam vidas.
Destaque que Associação foi vice campeã no masculino que trouxe mais medalha de ouro.
