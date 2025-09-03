Após críticas a Ozzy Osbourne, Roger Waters é detonado por filho do cantor: “Patético”

Publicada em 03/09/2025 às 16h08
O músico Roger Waters, fundador do Pink Floyd, se envolveu em uma nova polêmica ao criticar a trajetória de Ozzy Osbourne, vocalista do Black Sabbath que morreu em julho deste ano. As declarações foram feitas em entrevista ao podcast The Independent Ink, em 12 de agosto, e repercutiram negativamente entre fãs e familiares do cantor. Com informações do Terra.
Na ocasião, Waters afirmou que artistas populares desviam a atenção do público de temas importantes e citou nomes como Taylor Swift, Kim Kardashian e Ozzy. “Ozzy Osbourne, que acabou de morrer, que Deus o tenha, naquele estado em que viveu a vida inteira. Ele apareceu na TV por centenas de anos com suas idiotices e bobagens”, disse.
O ex-baixista ainda foi além, afirmando que nunca se interessou pela obra de Ozzy ou do Black Sabbath. Em tom de deboche, imitou o estilo do vocalista e criticou episódios polêmicos, como quando o músico mordeu a cabeça de um morcego em um show nos anos 1980. “Meu Deus, isso é ainda pior. Não sei o que é pior: morder a cabeça de um morcego ou de uma galinha”, comentou.
A resposta não demorou. Jack Osbourne, filho de Ozzy, usou as redes sociais nesta terça-feira (2) para rebater duramente o integrante do Pink Floyd. “Ei, Roger Waters, vai se f***! Quão patético e fora da realidade você se tornou. A única forma que você consegue chamar atenção atualmente é vomitando suas besteiras para a imprensa. Meu pai sempre te achou um babaca, obrigado por provar que ele estava certo”*, escreveu no Instagram.
