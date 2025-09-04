Aos 55 anos, Luciana Gimenez revela incômodo com envelhecer: “É doloroso”

Publicada em 04/09/2025 às 09h46
A apresentadora Luciana Gimenez, de 55 anos, fez declarações sinceras sobre o processo de envelhecimento durante participação no programa Na Palma da Mari, comandado pela jornalista Mari Palma. Ao falar sobre as fases da vida, a apresentadora disse que, apesar de viver cada etapa intensamente, encara o envelhecer como algo doloroso. Com informações do Terra.
“Eu odeio tudo. Por mim, teria parado nos 25. Adoro quando dizem: ‘Nossa, a mulher é madura’. Madura para quê? Para saber que está ficando velha?”, afirmou, em tom bem-humorado, mas deixando clara sua insatisfação com o tema.
Luciana ressaltou que, embora faça alguns cuidados estéticos, busca sempre a moderação. “Sou minimalista em procedimentos. Tento fazer o que precisa, mas da forma menos invasiva possível. Não sei se vou fazer plástica um dia, tenho medo. Nada vai ficar igual ao que era antes, então é preciso aprender a lidar com isso”, explicou.
A apresentadora ainda aconselhou os mais jovens a aproveitarem a juventude sem exagerar em tratamentos estéticos. “Vejo gente novinha sempre no dermatologista e penso: aproveita o colágeno, amiga, porque depois vai ter tempo suficiente para lidar com isso.”
