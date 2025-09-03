Alexandre Frota rompe com o SBT após participação no Domingo Legal: “Tá tudo certo, mas chega”

Publicada em 03/09/2025 às 15h50
O ator e ex-deputado Alexandre Frota anunciou nesta terça-feira (2) que não pretende mais participar de programas do SBT. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele revelou sua insatisfação após a última aparição no “Domingo Legal”, apresentado por Celso Portiolli, e afirmou que encerra sua relação com a atração. Com informações do UAI.
Frota ressaltou sua trajetória na emissora, lembrando a longa parceria com a casa de Silvio Santos. “Eu tenho uma história muito grande com o SBT, conheço todas as pessoas lá dentro, tenho um grande carinho. Nos últimos 20 dias, fui a pelo menos três programas no SBT, sempre atendendo com carinho e profissionalismo”, disse.
Apesar do respeito a Portiolli, o ator foi firme ao anunciar o rompimento. “O Celso Portiolli sabe o quanto eu gosto dele, o quanto respeito, fizemos muitas coisas juntos. Mas hoje quero falar diretamente para a produção do Domingo Legal: foi a última vez que eu fui ao programa, não irei mais, não me convidem mais”, declarou.
Ele ainda criticou o que considerou descaso da equipe. “Vocês sabem que estão no erro comigo e eu não gosto disso. Acho que tem que ser bom para ambas as partes. Portanto, no momento, vou declinar todos os convites do SBT, de todos os outros programas, em função do erro, do pouco caso, que o Domingo Legal vem fazendo em relação ao que a gente tinha combinado lá atrás”, afirmou.
Ao encerrar o desabafo, Frota resumiu sua decisão com a frase que marcou o tom definitivo do rompimento: “Tá tudo bem, tá tudo certo, mas chega. A gente não pode passar por esse tipo de coisa mais”.
