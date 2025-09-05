Alexandre Correa perde na Justiça e terá de pagar R$ 60 mil a Edu Guedes

Publicada em 05/09/2025 às 09h27
O empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, sofreu uma derrota na Justiça paulista e foi condenado a pagar R$ 60 mil ao chef e apresentador Edu Guedes. A decisão, divulgada nesta quarta-feira (3), está ligada a comentários feitos por Correa durante a participação em um podcast. Com informações do site BNews
Na ocasião, o empresário usou expressões de conotação sexual e linguagem considerada constrangedora, o que levou Guedes a acionar o Judiciário. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que as falas extrapolaram o direito à opinião e configuraram ofensa à honra do apresentador.
Além do valor da indenização, Correa terá de arcar com honorários advocatícios fixados em 15% do total. Já o pedido de Guedes por uma reparação maior, de R$ 500 mil por danos materiais, foi rejeitado.
Apesar da condenação, ainda há possibilidade de recurso em instâncias superiores.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!