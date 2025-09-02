“A conta não estava fechando”, diz William Bonner sobre saída do Jornal Nacional

Publicada em 02/09/2025 às 14h39
O jornalista William Bonner deixará a bancada do Jornal Nacional em novembro de 2025, após quase três décadas como âncora do principal telejornal do país. A decisão foi confirmada pela Globo nesta segunda-feira (1º/8) e comentada pelo próprio apresentador durante a edição da noite. Com informações do Metrópoles.
“É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional, mas vamos lá. A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu em um momento em que muita gente repensou a vida profissional, quando a pandemia estava no auge. Naquela época um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. Eu sentia que nos meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora as coisas que eu gostaria de fazer, a conta não estava fechando”, afirmou Bonner.
A partir de novembro, César Tralli assumirá o posto ao lado de Renata Vasconcellos. Atualmente, o jornalista apresenta o Jornal Hoje e o Edição das 18h, na GloboNews.
