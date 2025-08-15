Vilhena implanta Tarifa Zero no transporte urbano coletivo

Publicada em 15/08/2025 às 08h28
Visando garantir o acesso ao transporte, promover a inclusão social e melhorar a mobilidade urbana, a Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semtran), implantou, no início desta semana, a Tarifa Zero em todas as linhas do transporte urbano coletivo. A partir de agora, toda a população poderá utilizar o serviço de forma totalmente gratuita.
Para ter acesso ao benefício, os interessados devem realizar um cadastro por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela empresa Urban Express, no endereço: www.urbanexpressvilhena.com.br. Após o cadastro no site, o cartão de embarque deverá ser retirado presencialmente na sede da empresa, localizada na Avenida Rio Grande do Norte, 2040 – Setor Industrial Novo Tempo (próximo ao CRAS).
Além do formulário online, a Urban Express também disponibiliza um aplicativo, nas versões Android e iOS, que permite acompanhar em tempo real os itinerários e rotas dos veículos, oferecendo mais comodidade e planejamento para os usuários.
A implantação da Tarifa Zero representa um avanço significativo para Vilhena. A medida garante que todos, independentemente de renda, possam se deslocar pela cidade com segurança e economia, ampliando o acesso a oportunidades de trabalho, estudo, lazer e serviços essenciais, fortalecendo a inclusão social e o desenvolvimento local.
