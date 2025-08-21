USF Pedacinho de Chão retoma atendimentos em novo endereço temporário

Publicada em 21/08/2025 às 11h32
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), informa à população que a Unidade de Saúde da Família (USF) Pedacinho de Chão retomou os atendimentos em um novo endereço provisório.
A mudança se deve à reforma da sede original, que está passando por melhorias estruturais.
A unidade está funcionando temporariamente na rua Belo Horizonte, nº 51, bairro Embratel, próximo à praça de alimentação da avenida Calama. O local foi adaptado para garantir a continuidade dos serviços com qualidade, segurança e conforto para a população atendida.
SERVIÇOS MANTIDOS
Mesmo em espaço provisório, a USF Pedacinho de Chão segue oferecendo os principais serviços de atenção primária à saúde, entre eles:
-Consultas médicas com clínico geral
-Atendimento de enfermagem
-Pré-natal e acompanhamento de gestantes
-Vacinação
-Curativos e procedimentos básicos
-Acompanhamento de hipertensão e diabetes
-Atendimento à saúde da criança e do adolescente
-Atenção à saúde da pessoa idosa
-Planejamento familiar
-Visitas domiciliares com a equipe de saúde da família
-Atendimento odontológico
O horário de funcionamento permanece o mesmo: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, com atendimentos por agendamento ou por livre demanda, conforme o serviço.
ATENDIMENTO GARANTIDO
De acordo com Stefany Paz, medida visa garantir que os moradores da região não fiquem desassistidos
De acordo com Stefany Paz, gerente da unidade, a reorganização dos atendimentos foi pensada para garantir que os moradores da região não fiquem desassistidos durante a reforma da sede original.
“Mesmo com a sede em reforma, conseguimos estruturar um espaço temporário que atende às necessidades da comunidade. Seguimos firmes no nosso compromisso de oferecer um atendimento de qualidade e acolhedor”, destacou a gerente.
A previsão é que, após a conclusão das obras, a unidade retorne ao seu endereço original, com uma estrutura mais moderna e adequada para ampliar e qualificar ainda mais os serviços prestados.
A Semusa reforça seu compromisso com o fortalecimento da atenção primária e com a melhoria contínua das unidades de saúde do município.
