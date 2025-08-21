Três adolescentes são detidos por assaltar estudantes na região central

Publicada em 21/08/2025 às 09h30
Uma ação rápida da Polícia Militar acabou na apreensão de três adolescentes com idades de 15 e 16 anos acusados de roubo em uma parada de ônibus na praça Marechal Rondon, na Avenida 7 de Setembro com Rogério Weber, no Centro de Porto Velho (RO).
O trio foi detido na noite de quarta-feira (20). Em três bicicletas, os acusados simulando estarem armados, tinham roubado celulares de duas adolescentes de 15 anos, na saída da escola.
Policiais militares foram chamados e após diligências, dois dos adolescentes logo foram detidos e o terceiro foi encontrado posteriormente.
No Departamento de Flagrantes, foi verificado que uma das bicicletas que estava com os acusados tinha sido roubada de um adolescente na noite anterior no Parque da Cidade.
