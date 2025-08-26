Semes amplia oferta de escolinhas esportivas gratuitas em Ji-Paraná

Publicada em 26/08/2025 às 16h15
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), ampliou a oferta de escolinhas esportivas gratuitas em diferentes bairros da cidade. O projeto atende crianças, adolescentes e jovens com aulas em várias modalidades, entre elas futebol, futsal, vôlei, basquete, badminton e dança.
As atividades são conduzidas por professores capacitados e fazem parte da determinação do prefeito Affonso Cândido e do secretário municipal de Esportes, Alessando Barroso, que têm como objetivo incentivar a prática esportiva, promover inclusão social e melhorar a qualidade de vida da população.
Os treinos acontecem em praças, ginásios e campos esportivos de Ji-Paraná, como o Cedel BNH, Praça Jardim dos Migrantes, Ginásio Adão Lamota, Ginásio Gerivaldão, Campos do Capelasso e São Francisco, além da parceria com o Instituto Kaléo, que recebe treinos de futebol society.
As inscrições podem ser feitas diretamente com os professores responsáveis, nos dias e horários das atividades.
Horários das escolinhas
Professor Diogo
Futsal – Paróquia N. Sra. de Fátima: terça-feira, 19h30 às 20h45
Vôlei – Praça Jardim dos Migrantes: quarta-feira, 17h30 às 19h30
Vôlei – Ginásio Adão Lamota: quinta e sexta, 17h30 às 19h
Futebol – Bairro São Francisco: sexta, 17h30 às 19h
Professor Lucena
Futsal – Ginásio Adão Lamota: segunda e quarta, 09h às 12h e 15h às 18h
Futsal – Jardim das Seringueiras: terça e quinta, 16h às 18h
Professor Du Galdino
Futsal – Copas Verdes: quarta e sexta, 18h às 20h
Futsal – Park Amazonas: segunda e quarta, 19h às 20h30
Futsal – Jardim dos Migrantes: terça e quinta, 18h às 19h
Professor Elias
Futsal – Capelasso: terça e quinta, 17h às 18h
Professor Luan
Futebol Suíço – Capelasso: terça, 07h30 às 09h | quinta, 15h30 às 18h
Futebol – Bairro São Francisco: quarta, 16h às 17h30 | sexta, 15h às 17h
Futebol – Campo do Capelasso: terça e quinta, 07h30 às 10h e 15h30 às 17h30
Professor Tatau
Futebol – Cedel BNH: segunda, 15h às 17h15 | terça, 08h às 09h30 | sábado, 08h às 10h30
Professor Nunes
Futebol – Distrito Nova Colina: segunda e quinta, 16h às 18h | sábado, 08h às 10h
Professor Wanderson
Futebol – Instituto Kaléo: segunda e quinta, 08h às 09h30 e 16h às 17h30
Professor Jairo
Basquete – Ginásio Gerivaldão: segunda, quarta e quinta, 15h às 18h
Basquete Juvenil e Adulto – Ginásio Gerivaldão: segunda e quinta, 18h às 20h
Professor Augusto (Sóró)
Basquete – Colégio CTPM: terça e quinta, 18h às 19h30 | sábado, 08h às 10h
