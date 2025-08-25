Rodovia-459, no Vale do Jamari, recebe serviços de manutenção do governo de RO

Publicada em 25/08/2025 às 11h11
Com 30 quilômetros de extensão, a RO-459 que liga o município de Alto Paraíso ao distrito de Bom Futuro, no Vale do Jamari, está passando por serviços de elevação de greide, aterro de galeria, reconformação de plataforma (patrolamento), limpeza lateral e revestimento primário (encascalhamento), executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), garantindo melhores condições de tráfego, principalmente no período chuvoso, e mais segurança para os usuários da rodovia.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, com os serviços, o trecho da RO-459 ganha mais resistência e mobilidade, consolidando-se como rota estratégica para o desenvolvimento regional. “A RO-459 é uma estrada fundamental para os moradores e para a economia local. Nesse sentido, o governo segue trabalhando para promover melhorias nas vias estaduais, fortalecendo a segurança viária e impulsionando o desenvolvimento”, ressaltou.
Com 30 quilômetros de extensão, a RO-459 liga o município de Alto Paraíso ao distrito de Bom Futuro
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, destacou o aspecto técnico do serviço. “Essas obras representam mais do que manutenção. Estamos elevando o nível da estrada e reforçando a base, o que traz mais durabilidade e garante que a rodovia suporte melhor o tráfego.”
Segundo o coordenador de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, a atuação das equipes acelera o andamento das obras. “Nossas equipes estão presente em todas as regiões do estado. Os trabalhos são acompanhados de perto e executados com qualidade para garantir que a população possa se deslocar com tranquilidade e segurança”, frisou.
O residente da 2ª Residência Regional de Ariquemes, Dirceu de Souza, explicou os benefícios das intervenções. “Com o aterro da galeria e a elevação do greide, a estrada terá uma drenagem melhor e vai oferecer condições de trafegabilidade durante todo o ano.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!