Residência é alvo de ataque a tiros na zona sul de Porto Velho

Por Newsrondonia
Publicada em 23/08/2025 às 09h15
O ataque a tiros que deixou o morador de uma residência assustado, aconteceu na noite de sexta-feira (22), na Rua Galileu Galilei, bairro Cidade Nova, zona sul da capital.
O rapaz contou que escutou barulho de três tiros, e quando foi ver o que tinha acontecido, percebeu que um dos disparos transfixou a parede da sala, atingiu o sofá da sala e parou no quarto onde ficou alojado.
Para a PM, o morador disse não ter desavença com ninguém, e não sabe a motivação do ataque. Nenhum vizinho soube dizer quem teria sido o autor dos tiros.
