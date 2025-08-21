Receita Federal e Denarc apreendem 350kg de skunk em Porto Velho

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 21/08/2025 às 09h45
Uma operação da Receita Federal com apoio do Departamento de Narcóticos (Denarc), nesta quarta-feira (20), apreendeu uma grande quantidade de droga na BR-319 em Porto Velho.
De acordo com o Denarc, após abordagem de uma carreta que saiu de Manaus-AM, foram encontrados diversos tubos de plástico contendo skunk, totalizando quase 350kg do entorpecente.
Segundo as investigações, a droga seria levada para a cidade de Anápolis-GO, no entanto o condutor da carreta não tinha conhecimento da carga. O suspeito foi ouvido na sede do Denarc.
