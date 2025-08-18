PRF em Rondônia apreende mais de 250 kg de entorpecentes

Publicada em 18/08/2025 às 08h30
Rondônia, 17 de agosto de 2025 - A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia apreendeu, durante fiscalização de trânsito e combate ao crime, 256,56 kg de skunk em Pimenta Bueno. A droga era transportada por um homem de 32 anos, que viajava sozinho, em um veículo de passeio.
Após a ordem de parada, o condutor imobilizou o automóvel a mais de 20 metros da equipe policial, que, ao se aproximar dele, comandou que desembarcasse do carro. Em seu interior foram avistadas as caixas de papelão dentro das quais era transportada a droga.
O infrator recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de entorpecentes e foi encaminhado ao hospital, para exame de corpo de delito. Posteriormente, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Pimenta Bueno/RO juntamente do veículo e do material ilícito apreendidos.
