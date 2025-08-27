PRF em Rondônia apreende 43 tabletes de pasta base de cocaína

Publicada em 27/08/2025 às 09h30
Rondônia, 26 de agosto de 2025 - A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia apreendeu 43 tabletes de entorpecentes, nesta terça-feira (26), durante uma fiscalização na BR 364, Km 759, em Porto Velho.
Na abordagem da equipe policial, o motorista não apresentou os documentos solicitados e empreendeu fuga no sentido oposto da rodovia. Diante do risco eminente aos demais usuários da via, iniciou-se o acompanhamento tático, por aproximadamente 8 km. Após entrar em uma vicinal e percorrer 15 km, o condutor perdeu o controle do veículo e subiu em um barranco, abandonando o local.
Na inspeção veicular foram encontrados 44,05 kg de substância análoga à pasta base de cocaína. O automóvel e a droga foram encaminhados à Polícia Judiciária no município.
