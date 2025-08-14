PRF apreende drogas em carreta carregada de bois na BR-364

Publicada em 14/08/2025 às 08h30
Na tarde desta quarta-feira (13/08/2025), por volta das 14h, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Pimenta Bueno, durante fiscalização de rotina na base localizada no km 208 da BR-364, a cerca de 28 km da cidade, abordaram uma carreta Volvo FH 540 branca, carregada de bois que vinha do Acre.
A documentação do veículo e da carga estava em dia, mas, durante vistoria na cabine, os policiais encontraram drogas. O motorista foi preso imediatamente e, após os trâmites legais, encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Pimenta Bueno, junto com o veículo e a carga e entregue a autoridades de plantão.
Na delegacia, a equipe do IDARON realizou inspeção na carga, constatando que havia 100 garrotes destinados à engorda no estado de Minas Gerais. Após a vistoria, os animais foram liberados para seguir viagem.
A perícia foi acionada para pesar e identificar o tipo dos entorpecentes, sendo encontrados aproximadamente:
62 kg de cocaína
11,5 kg de skunk
1 kg de pasta base de cocaína
11,8 gramas de cocaína
Até o momento em que a equipe do Pimenta Virtual esteve na delegacia, o advogado e o proprietário da transportadora tentavam liberar a carreta e a carga para continuar a viagem. Um novo motorista e um cavalo mecânico já haviam sido providenciados, visto que o veículo onde as drogas foram encontradas segue apreendido e o condutor permanece preso.
Essas são informações preliminares e novas atualizações serão publicadas assim que confirmadas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!