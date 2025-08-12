PRF apreende aproximadamente 16 kg de cocaína em carro batido

Publicada em 12/08/2025 às 08h20
Rondônia, 11 de agosto de 2025 - A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia apreendeu, nesta segunda-feira (11), nas proximidades do KM 352 da BR-364, em Ji-Paraná, uma carga de 15,68 kg de entorpecentes. A droga foi encontrada dentro de um carro acidentado que estava sendo transportado em um caminhão-cegonha.
A equipe policial deu ordem de parada ao condutor do caminhão e procedeu com averiguações de rotina. Dentro de um dos carros, que tinha a porção dianteira direita acidentada e airbags visivelmente acionados, avistaram uma sacola. Ao se aprofundarem as averiguações, constatou-se que, dentre outros itens, havia 14 tabletes de substância análoga à cloridrato de cocaína.
O veículo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, enquanto a droga foi encaminhada à Polícia Federal.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!