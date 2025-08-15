Policial Militar é preso embriagado após causar grave acidente com vítimas

Por rondoniaovivo.com
Publicada em 15/08/2025 às 09h15
Um subtenente da PM de 56 anos foi preso por embriaguez na direção após causar grave acidente no cruzamento das Ruas Ananias Ferreira de Andrade com Francisco Barros, bairro Igarapé, na capital de Rondônia, noite desta quinta-feira (14).
Um jovem de 19 anos foi socorrido com fratura exposta na perna após o acusado, que dirigia um carro modelo Pálio, avançar a contramão e bater contra a moto XRE300 que estava o jovem e uma passageira de 23 anos.
No acidente, a vítima com fratura expsta foi socorrida ao hospital João Paulo II. A passageira teve lesões leves.
O motorista do carro fez o teste de badkme e o resultado foi de 0,48 MG/l. Ele foi levado ao Departamento de Flagrantes.
