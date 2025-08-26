Polícia Rodoviária Federal apreende armas e munições em Vilhena

Publicada em 26/08/2025 às 09h30
Rondônia, 25 de agosto de 2025 - A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, durante atividade de patrulhamento, neste domingo (24), na BR 364, próximo ao KM 27, prendeu três pessoas por porte ilegal de arma de fogo, no município de Vilhena. Ao dar ordem de parada ao veículo, que foi desobedecida, a equipe policial realizou o acompanhamento e logrou êxito em interceptar o automóvel mais adiante.
Na abordagem foi solicitado pelos policiais o desembarque dos ocupantes, momento em que as portas ficaram abertas e foi possível visualizar duas espingardas cal 28 e cinco munições do mesmo calibre, em cima do banco traseiro. Nenhum dos indivíduos possuía documentação referente ao armamento. Além disso, durante a busca veicular foi encontrada uma cotia morta, na mochila de um dos ocupantes do automóvel.
Diante disso, foi dada voz de prisão aos infratores, que foram encaminhados junto com os materiais apreendidos à Polícia Civil de Vilhena. Foram presos sob enquadramento nos crimes de desobediência, porte ilegal de arma de fogo e por caça de espécime da fauna silvestre.
