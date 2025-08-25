Polícia Rodoviária Federal apreende 16 kg de drogas durante abordagem em táxi

Publicada em 25/08/2025 às 14h10
Rondônia 25 de agosto de 2025 - A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia apreendeu 16,65 kg de entorpecentes durante fiscalização na tarde do último sábado (23), em Guajará-Mirim. Após dar ordem de parada a um táxi, ocupado por três indivíduos, a equipe policial identificou que um dos passageiros não portava qualquer documento pessoal. Então, a partir do emprego de técnicas de entrevista, aprofundaram-se as averiguações.
Essas circunstâncias, somadas às características de sua bagagem, ensejaram a inspeção de seus pertences. Nessa ocasião, foram encontrados diversos invólucros contendo substâncias análogas à cocaína e maconha. Localizaram-se 10,350 kg de substância análoga a skunk; 4,200 kg de substância análoga à maconha; e 2,10 kg de substância análoga a cloridrato de cocaína.
As drogas apreendidas e o homem, que possui 28 anos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Guajará-Mirim, para lavratura do auto de prisão em flagrante.
