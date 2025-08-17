Polícia Militar prende cinco suspeitos com drogas em sucata no Igarapé

Por Newsrondonia
Publicada em 17/08/2025 às 10h30
Publicada em 17/08/2025 às 10h30
Três homens e duas mulheres foram presos na noite deste sábado (16), suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas no bairro Igarapé, zona leste de Porto Velho.
Após receber denúncias, a equipe comandada pelo sgt Machado, auxiliado pelo sgt Pantoja e cb Castro Aguiar, conseguiu abordar os cinco suspeitos e localizar drogas, balança de precisão e dinheiro trocado no local.
O Canil do BPCHOQUE foi acionado para dar apoio nas buscas, e tentar localizar mais entorpecentes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!