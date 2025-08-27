Polícia Militar apreende drogas e prende suspeito após fuga em Ariquemes

Publicada em 27/08/2025 às 08h50
Nesta terça-feira (12), durante patrulhamento pela avenida Guaporé, uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar avistou um indivíduo em atitude suspeita na garupa de um mototáxi. Ao ser dada ordem de abordagem, o passageiro desobedeceu e iniciou fuga a pé, sendo acompanhado pela equipe. Diante do risco à segurança dos policiais, foi necessário o uso progressivo da força e de técnicas de imobilização para contê-lo.
Na revista pessoal, foram encontrados invólucros de substância análoga à maconha e um aparelho celular. As diligências levaram os militares até uma residência ligada ao suspeito, onde foi localizada uma mala contendo grande quantidade de drogas, sementes, totalizando 565 gramas da substancia, ainda foi localizado balanças de precisão e materiais para embalo, configurando crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
O indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, junto ao material apreendido. A ação resultou na retirada de entorpecentes de circulação e reforçou o compromisso da Polícia Militar de Rondônia com a preservação da ordem pública e a segurança da comunidade.
