Polícia Militar apreende cerca de 15 quilos de drogas e prende suspeito

Publicada em 14/08/2025 às 08h40
Na tarde desta quarta-feira (13), uma ação rápida da Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente 15 quilos de substância entorpecente e na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas, em Jaru (RO).
Durante patrulhamento de rotina, as guarnições avistaram, no interior de uma residência localizada na Rua Rio Grande do Norte, no Setor 05, um indivíduo manipulando o que parecia ser entorpecente. Ao se aproximarem, os policiais perceberam um forte odor característico de maconha.
Ao entrar no imóvel, os militares encontraram o entorpecente embalado e pronto para distribuição. A casa estava praticamente vazia, possuindo apenas um colchão no chão. Também foram apreendidos uma balança de precisão, um rolo de papel filme, um pacote com diversas embalagens plásticas e um celular danificado, que o suspeito tentou destruir para evitar a coleta de provas.
Segundo a Polícia Militar, as drogas estavam divididas em porções, indicando que seriam destinadas à comercialização na região.
O material apreendido e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde ele foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.
