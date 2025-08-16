Polícia Militar apreende 21 kg de maconha tipo skunk na Fronteira

Publicada em 16/08/2025 às 09h00
Guajará-Mirim, RO — Uma operação conjunta da Polícia Militar resultou na apreensão de 21 kg de maconha do tipo skunk na noite da última sexta-feira (15/08). A ação aconteceu no porto clandestino Pérola Negra, localizado no bairro Triângulo. O local é conhecido pela movimentação ilícita de entorpecentes devido à sua proximidade com a Bolívia. A operação envolveu o Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON) e o Pelotão de Operações com Cães (BPCHOQUE), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A apreensão faz parte da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, que visa combater crimes transfronteiriços na região.
A guarnição foi acionada após receber informações sobre o transporte de drogas no local. Ao chegarem ao porto por volta das 19h30, os policiais avistaram dois indivíduos. Um carregava uma caixa em direção a uma motocicleta, onde o outro suspeito o aguardava.
Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos abandonaram a caixa na vegetação e fugiram em alta velocidade, não sendo possível capturá-los. Na busca no local, os agentes encontraram a caixa com 20 tabletes de maconha skunk. A droga, avaliada como de alto valor no mercado ilegal, foi apreendida e encaminhada à Polícia Federal para os procedimentos legais.
Em nota, o BPFRON ressaltou o compromisso das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade organizada na região. A corporação destacou a importância da integração entre as polícias para a efetividade do trabalho. A operação tem como objetivo principal intensificar a fiscalização em áreas de fronteira.
