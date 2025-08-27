Polícia esclarece desvio milionário e foragido é preso no Rio de Janeiro

Publicada em 27/08/2025 às 09h00
A Polícia Civil de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Ji-Paraná, investigou um grande desvio de aproximadamente R$ 2,5 milhões cometido por um ex-funcionário de uma empresa local.
Durante as apurações, foi constatado que o suspeito realizou diversas transferências bancárias para contas próprias e, em seguida, deixou de comparecer ao trabalho. No dia seguinte, embarcou em um voo para Porto Velho, numa clara tentativa de fuga.
Diante dos fatos, a Polícia Civil representou rapidamente pelas medidas cautelares cabíveis, como bloqueio de passaporte, prisão preventiva e buscas domiciliares. Após a expedição do mandado judicial, o material foi repassado às autoridades competentes.
Graças à integração policial, o investigado foi localizado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, na cidade de Magé, Baixada Fluminense, onde acabou sendo preso na residência de familiares.
Segundo pesquisa do Instituto Atlas, em parceria com a Bloomberg (ago/2025), a Polícia Civil é a instituição mais confiável do Brasil, com 60% da população declarando confiar em seu trabalho.
Mais uma vez, a Polícia Civil de Rondônia demonstra seu compromisso com a verdade, a justiça e a proteção da sociedade, garantindo que nenhum crime fique impune.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!