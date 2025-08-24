Polícia encontra maconha escondida em congelador com carnes em Espigão

Publicada em 24/08/2025 às 10h10
Droga estava armazenada dentro de uma geladeira no condomínio São Paulo; ação policial chamou atenção dos moradores
Na noite de sábado, 24 de agosto de 2025, uma operação da Polícia Militar em conjunto com a PATAMO resultou na apreensão de uma quantidade significativa de maconha em Espigão do Oeste. A ação ocorreu no condomínio São Paulo, localizado na Rua Acre, no bairro São José, saída para a linha São Paulo.
O que mais chamou a atenção durante a operação foi a maneira como a droga estava escondida: os tabletes de maconha foram encontrados dentro do congelador de uma geladeira, misturados com carnes. A estratégia aparentemente visava dificultar a identificação da substância ilícita durante eventuais fiscalizações.
Conforme informou o site Espigão Notícias/Pimenta Virtual, a suspeita é de que a droga seria destinada ao tráfico na região. Apesar de os detalhes sobre prisões ou outras apreensões não terem sido divulgados até o momento, a operação foi executada de forma ágil e sem incidentes, garantindo a segurança dos policiais e da comunidade.
A atuação das forças de segurança reforça o compromisso das autoridades locais no combate ao tráfico de drogas e na preservação da ordem pública em Espigão do Oeste.
