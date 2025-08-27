Polícia Civil prende suspeito de homicídio e ocultação de cadáver

Publicada em 27/08/2025 às 09h00
Nesta terça-feira (26), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Vida (1ª DERCV) da Capital, cumpriu mandado de prisão temporária em desfavor de D. M. da S., apontado como principal suspeito de homicídio e ocultação de cadáver que vitimou J. L. L. C.
O crime ocorreu em abril deste ano, na rodovia BR-319, sentido Humaitá/AM, e foi inicialmente registrado como desaparecimento de pessoa. No entanto, com o avanço das investigações conduzidas pela equipe especializada, o caso evoluiu para apuração de homicídio qualificado.
O suspeito foi detido no momento em que adentrava o prédio da UNISP Centro, em Porto Velho, sendo encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.
Com essa prisão, a Polícia Civil reafirma seu compromisso em esclarecer crimes graves contra a vida e garantir que os responsáveis sejam levados à Justiça.
