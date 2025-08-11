Polícia Civil prende acusado de homicídio de taxista em Jaci Paraná
Por PC/RO
Publicada em 11/08/2025 às 08h50
Nos acompanhe pelo Google News

 A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 10ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Mutum, prendeu, na manhã deste domingo (10/08), o investigado apontado como autor do homicídio de taxista, ocorrido no dia 27 de julho de 2025, no distrito de Jaci Paraná.

O crime, que causou grande comoção na comunidade local, foi rapidamente elucidado após intensas diligências investigativas. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito, medida deferida pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho, com parecer favorável da 38ª Promotoria de Justiça.

Durante a ação policial, que contou com informações repassadas pela população, o homem foi localizado em uma residência no mesmo distrito. No local, foram apreendidos:

01 pistola artesanal calibre .22, com 11 munições;

Substâncias entorpecentes aparentando maconha e cocaína;

Balança de precisão e apetrechos para preparo e comercialização de drogas;

Quantia em dinheiro;

Aparelho celular que será periciado.

A atuação integrada entre investigação policial e colaboração popular foi fundamental para o cumprimento do mandado. O investigado foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil de Rondônia reforça seu compromisso com a defesa da sociedade e a aplicação da lei, atuando de forma estratégica e contínua no combate à criminalidade em todo o Estado. 

Polícia Operação
Imprimir imprimir