Polícia Civil prende acusado de feminicídio em menos de 24 horas

Nesta sexta-feira (22), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da equipe de investigação da 1ª Delegacia de Polícia de Candeias do Jamari, prendeu o autor de um feminicídio em menos de 24 horas após o registro do desaparecimento da vítima.
O investigado confessou ter matado a companheira por esganadura. Em seguida, envolveu o corpo em um lençol e em uma lona preta, amarrando-o com cordas antes de lançá-lo em um lago localizado dentro da propriedade rural do casal. Com a indicação do próprio autor, os policiais encontraram o corpo exatamente no local informado, preservando a cena e acionando a perícia técnica para os procedimentos cabíveis.
Durante as diligências, os agentes localizaram ainda uma espingarda e dois cartuchos intactos na residência do suspeito, sem qualquer comprovação legal de registro.
Diante dos fatos, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e posse ilegal de arma de fogo, permanecendo à disposição da Justiça.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a defesa da vida e com o enfrentamento da violência contra a mulher, atuando com rigor e eficiência para garantir justiça às vítimas e segurança à sociedade.
