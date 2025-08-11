Polícia Civil de Rondônia apreende 87,7 kg entorpecentes em Operação

Por PC/RO
Publicada em 11/08/2025 às 14h10
Nesta segunda-feira (11), a Polícia Civil de Rondônia, por meio do Departamento de Narcóticos (DENARC), em ação integrada com a Receita Federal, apreendeu 84 tabletes de entorpecentes, totalizando aproximadamente 87,780 kg, no âmbito da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras.
As investigações apontam que a carga ilícita tinha como destino a cidade de Guarulhos/SP. A apreensão representa mais um resultado expressivo no combate ao tráfico interestadual de drogas, reforçando o compromisso das instituições envolvidas com a segurança pública e a proteção das fronteiras do Estado.
