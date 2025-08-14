Polícia Civil cumpre mandado de prisão por tráfico e associação ao tráfico

Publicada em 14/08/2025 às 08h50
Machadinho D’Oeste, RO – Nesta quarta-feira, 13, a Polícia Civil, por meio da equipe do Serviço de Vigilância, Investigação e Captura (Sevic), realizou uma operação no município para o cumprimento de um mandado de prisão contra um homem acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
A ação foi coordenada pela equipe de investigadores, que, após trabalho de inteligência e monitoramento, localizou o suspeito e efetuou a prisão. O mandado foi expedido pelo Poder Judiciário, atendendo a investigações que apontam o envolvimento do detido em atividades relacionadas ao comércio ilícito de entorpecentes.
O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Machadinho D’Oeste, onde permanece à disposição da Justiça. Em razão do sigilo processual, a identidade do acusado não foi divulgada.
A Polícia Civil destaca que denúncias anônimas feitas pela população são fundamentais para o avanço das investigações e combate ao tráfico na região.
