Polícia Civil cumpre mandado de prisão por homicídio em Extrema

Publicada em 07/08/2025 às 08h50
Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (06), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 9ª Delegacia de Polícia Civil de Porto Velho – Distrito de Extrema, em ação conjunta com a Polícia Militar de Rondônia e a Delegacia de Lábrea (AM), cumpriu mandados de prisão preventiva contra P. S. da S. O., F. V. B. e E. G. da S., investigados pelo homicídio de E. P. da S., ocorrido em junho de 2025.
Dois dos suspeitos foram localizados e presos no Distrito de Vista Alegre do Abunã, enquanto o terceiro foi capturado no município de Lábrea, no Amazonas. De acordo com as investigações conduzidas pela equipe da 9ª Delegacia, os três são apontados como autores do crime, cometido com golpes de arma branca.
A operação foi resultado de levantamento estratégico de informações e diligências de campo, que possibilitaram não apenas a captura dos investigados, mas também a apreensão de um possível instrumento utilizado na prática do crime. A ação representa mais um avanço no enfrentamento aos crimes contra a vida na região.
A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a proteção da sociedade e a elucidação de homicídios, destacando a importância da colaboração da população por meio de denúncias, fortalecendo a atuação integrada das forças de segurança pública no combate à violência.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!