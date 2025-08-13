Polícia Civil captura foragido condenado por roubo em Porto Velho

Publicada em 13/08/2025 às 08h50
Nesta terça-feira (12), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), deu cumprimento a mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais de Porto Velho, em desfavor de E. M. da S., condenado pelos crimes previstos nos artigos 147 (ameaça) e 157 (roubo) do Código Penal Brasileiro. O mandado de recaptura foi expedido em razão de fuga, com pena remanescente de 9 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado.
O foragido apresentou forte resistência, demonstrando comportamento alterado e aparentando estar sob efeito de entorpecentes. Levantamento posterior confirmou que o capturado possui histórico de resistência à prisão, incluindo episódio anterior em que agrediu um policial civil.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a captura de foragidos da Justiça e a preservação da segurança da sociedade.
