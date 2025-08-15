Polícia Civil captura foragido condenado por homicídio em São Francisco

Por PC/RO
Publicada em 15/08/2025 às 09h00
Nesta quinta-feira (14), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia de Polícia de São Francisco do Guaporé, deu cumprimento a mandado de prisão expedido pela Vara única de referido município, em desfavor de M. G. d. S., condenado pelo crime de Homicídio.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a captura de foragidos da Justiça e a preservação da segurança da sociedade.
