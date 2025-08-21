Polícia Civil apreende quase 30 kg de maconha em São Miguel do Guaporé

Por PC/RO
Publicada em 21/08/2025 às 09h00
Na manhã desta quarta-feira (20), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de São Miguel do Guaporé, com apoio da Polícia Militar local e da Delegacia de Seringueiras, deflagrou operação que resultou no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão.
Durante as diligências, foram apreendidos aproximadamente 30 quilos de maconha e uma motocicleta utilizada na prática criminosa. O material estava em posse de um dos investigados, que planejava deixar o país rumo aos Estados Unidos ainda nesta semana.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas e a preservação da ordem pública, atuando de forma integrada para fortalecer a segurança da população.
