PM recupera moto roubada e apreende arma de fogo em Vilhena

Publicada em 19/08/2025 às 08h40
De acordo com informações repassadas à guarnição, dois indivíduos chegaram ao local portando uma arma de fogo e questionaram por um morador da residência. Diante da recusa do homem em sair, os suspeitos subtraíram uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, que estava estacionada em frente ao imóvel, fugindo em seguida.
Após conversarem com a vítima, em poucas horas os policiais localizaram o primeiro indivíduo de 27 anos em uma residência no bairro Setor 12. No local, ele confessou participação no crime e apontou o comparsa de 19, que também foi encontrado em outra residência no bairro Setor 08. Na casa do segundo suspeito, os policiais recuperaram a motocicleta roubada e apreenderam um revólver calibre .38, que teria sido usado no crime.
Todos os envolvidos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com os veículos e a arma de fogo apreendida, para as providências cabíveis.
