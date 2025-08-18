PM realiza operação contra o tráfico e facções criminosas em Presidente Médici

Publicada em 18/08/2025 às 08h40
Na manhã deste domingo (17), a Polícia Militar apreendeu drogas, armas de fogo e munições em uma residência localizada na Rua Getúlio Vargas, em Presidente Médici. No local foram encontradas porções de maconha e crack, além de uma pistola calibre 9mm, uma garrucha calibre .32, carregadores e diversas munições.
Durante a ação, três adultos e dois adolescentes foram identificados. Entre eles estava o foragido Luiz Davi, apontado como responsável por arremessar uma mochila com drogas e armas pela janela do imóvel. A presença dos adolescentes confirmou os informes de que menores estariam sendo aliciados para atuar no tráfico e em crimes relacionados, configurando indícios de corrupção de menores.
Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido. A Polícia Militar destacou que a ação representa um importante passo no combate ao tráfico de drogas, na retirada de armas ilegais de circulação e na repressão ao aliciamento de menores para atividades criminosas.
