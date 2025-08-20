PM apreende mais de 3,5 kg de pasta base de cocaína em Costa Marques
Por rotacomando/Autor Murilo
Publicada em 20/08/2025 às 08h40
Nos acompanhe pelo Google News

 Na noite desta terça-feira (19), por volta das 19h30, a Polícia Militar prendeu dois indivíduos transportando mais de 3,5 quilos de pasta base de cocaína em Costa Marques.

 A droga foi localizada no baú de uma motocicleta. Na ação, também foram apreendidas duas motocicletas utilizadas no transporte do entorpecente.

Todos os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde as providências legais cabíveis foram tomadas. 

Polícia DROGA
Imprimir imprimir